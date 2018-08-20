"В первую очередь, безответственность проявляют те, кто выступает против вакцинации, и это очень странно. Мало того, что мы говорим о религиозных общинах, но ведь есть и родители, которые против прививок. Безответственно себя повели местные власти, в случае лагеря в селе Морены. Безответственны и представители сферы образования, которые позволяют детям без прививок находиться в коллективе", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Кроме того, премьер Павел Филип выразил озабоченность снижением показателя вакцинации. За 10 лет он уменьшился с 95-ти до 87-ми процентов. Было принято решение до начала учебного года выявить всех детей, которые не были привиты от кори.



"Мы хотим, чтобы законодательство соблюдалось каждым гражданином, поэтому совместно с министерством образования проследим, чтобы детей без прививок не принимали в коллективы", - отметила министр здравоохранения Светлана Чеботарь.

Согласно данным министерства здравоохранения, наибольшее число подтвержденных случаев кори - 31 - зарегистрировано в районе Чадыр-Лунга. Здесь же у 69 детей есть симптомы заболевания. В Тараклийском подтверждено 11 случаев, в Унгенском - восемь. В Вулкэнештском и Ниспоренском - шесть.

Вспышку кори зарегистрировали в баптистском лагере в Унгенском районе, который работал без авторизации. Заведено уголовное дело.