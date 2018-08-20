Составлен список самых необычных услуг в отелях

Пять самых необычных услуг, предлагаемых разными отелями мира, назвал сайт PeterGreenberg.com.

В одной из гостиниц Таиланда можно делать йогу прямо на слоне, для этого на спину животного кладется специальный коврик.

В берлинском отеле есть возможность не просто попеть в душе, но и записать свой трек в одной из двух студий звукозаписи.

В гостинице Нью-Джерси устраивают вечерние киносеансы на крыше, откуда, кроме того, открывается вид на парк и Атлантический океан.

В Омане есть отель, куда ко входу летают на парапланах.

А на Гавайях, когда вы играете в теннис, видеозапись делается на камеру, а затем специалист анализирует вашу игру, передает moya-planeta.