"Король сала" или Who is mister Георге Петик?

Блогер Евгений Лукьянюк знаменитый своими жесткими, но аргументированными заявлениями о ряде представителей политического или преступного класса, подробно написал о CV Георгия Петика - персонажа, в последнее время все чаще упоминаемого в молдавской прессе.

"В последнее время персонаж по имени Петик Георгий все чаще приковывает к себе внимание общественности своими так называемыми "разоблачениями", "революционными" заявлениями на митингах Платформы "ДА", одним из территориальных лидеров которой он является. Не имею ничего против того, чтобы в медиа-пространстве появлялись новые лица, которые бы указывали гражданскому обществу правильный путь для лучшей жизни, но Георгий Петик - совершенно точно не тот человек. Напротив, при всех его грехах у него нет морального права выставлять себя великим борцом с беззаконием, политическим лидером, лидером общественного мнения или еще чего-либо. Из достоверных источников мне стало известно много интересного об этом человеке, и для объективного информирования граждан я хочу об этом написать"- говорится в публикации блогера Лукьянюка.

Автор статьи приводит конкретные периоды, в которые Петик занимал различные должности в МВД, и, пользуясь своим влияниям, покрывал контрабандистов: "В 2000-2001 Петик Георгий занимал должность заместителя Пограничного пикета в Отачь, затем в 2006-2008 - в Бричанах заместителем северного подразделения пограничников. Тогда эти участки были известны контрабандой сала. Украина запрещала импорт сала из Польши. Соответственно сало завозили законно в Республику Молдова, а затем ввозили контрабандой в Украину. Контрабандисты того времени - Агапий Виталии (под кличкой Пеле) и Лисько Виктор (под кличкой Депутат) пользовались покровительством Георгий Петика, а также его начальника - Ильи Петраш (на данный момент он живет в США). Петика тогда прозвали "король сала".

Уже с тех времен у Петика, полагает Лукьянюк, появился опыт мафиозных разборок:"В 2004 во время ссоры в баре "Светлана" в центре села Кайраклия, Петик, будучи не на службе, зашел в военной форме, вооруженный автоматом Калашниковым и сделал несколько выстрелов, в том числе по направлению одного гражданина, с которым у него был конфликт, и в направлении других людей, находившихся в баре. После этого он вышел на улицу и выстрелил по колесам автомобилей, припаркованных у бара".

Бывшие коллеги не очень лестно характеризуют Петика, пишет Лукьянюк:"С 2008 он стал преподавать в Колледже пограничной полиции. В целом его бывшие коллеги говорят, что он неуверенный в себе и нереализовавшийся человек, временами агрессивный, он всегда хотел стать большим начальником. Теперь же он мечтает о депутатском кресле, чтобы "расквитаться со всеми". Он всегда унижал слабых на глазах у коллег, особенно перед подчиненными, оскорбляя их нецензурными словами".

И в отношениях со слабым полом Георгий Петик проявлял себя не самым лучшим образом, пишет блогер:"Особое отношение у Петика всегда было к женщинам - сексуальные домогательства, агрессия, унижения. Об этом мне рассказали сами пострадавшие от его домогательств. Кстати, Георгий Петик не лучшим образом обращался и с женой. В 2011 его супруга - Лилия Петик, рожденная в 1981, подала заявление в Полицию Унген на своего мужа - Георгия Петика за то, что он оскорбил ее нанес многократные удары по голове. Агрессивным в семье Петик был долгое всегда. Об этом неоднократно говорили и его коллеги, и соседи. В семье часто были скандалы, ссоры и рукоприкладства".

Тот, кто сегодня борется за достоинство и правду рядом с Андреем Нэстасе, не пользуется хорошей характеристикой и в плане личной дисциплины: "В последние годы своей работы в отношении Петика Георгия было по меньшей мере 8 служебных расследований, по которым его наказывали взысканием, жестким взысканием, понижением в должности. А в последний раз было предложено уволить его, однако он был прощен (стоял на коленях и плакал перед подчиненными), за что ему разрешили написать заявление по собственному желанию об уходе на пенсию. Служебные расследования проводились из-за несоответствующей работе с подчиненными, плохое планирование службы, служебную халатность, унижение подчиненных, призыв населения к терорризму".

"На фоне всего этого вы все еще верите, что у Петика Георгия есть моральное право вести себя так, как он себя ведет?" - заключили Евгений Лукьянюк.