Упавшая за борт пассажирка лайнера рассказала, как выживала 10 часов в воде

Стюардесса из Великобритании Кэй Лонгстафф упала за борт круизного лайнера, провела в воде около десяти часов и осталась жива и невредима, сообщает The Sun.

Лонгстафф вместе с молодым человеком отправилась в Италию из Хорватии на судне компании Norwegian Cruise Line. В один из дней она упала с 20-метровой высоты за борт, пишет РИА Новости.



В Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии рассчитали точное время и место падения пассажирки благодаря камерам видеонаблюдения. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину живой и вполне бодрой.

Лонгстафф рассказала, что пережить десять часов в прохладной воде ей помогли занятия йогой и песни, которая она пела, чтобы не заснуть. Ее немедленно отправили в больницу, сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.







