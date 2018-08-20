В Skype добавили функцию шифрование переписок

Популярный мессенджер получил функцию шифрования переписок. Она доступна для всех пользователей, сообщает MSPowerUser.

В свежей версии Skype добавили функцию зашифрованных сообщений. Чтобы начать общение, нужно выбрать пользователя и режим "Зашифрованный диалог". По словам Skype, общение будет защищено шифрованием, все данные после окончания диалога будут удалены. Сообщается, что шифрование добавили в версии мессенджера для iOS, Android, Linux, Mac и Windows, пишет life.ru.

О новой защитной функции для сервиса Microsoft сообщила в январе этого года. Компании удалось договориться со стартапом Signal — разработчиком одноимённого мессенджера с включённым по умолчанию шифрованием. Одним из известных пользователей Signal является Эдвард Сноуден.