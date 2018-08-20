Google откажется от Android в течение пяти лет

Google разрабатывает операционную систему Fuchsia, которая должна заменить Android. Издание Bloobmerg поделилось новой информацией о проекте компании в исследовательском отчёте.

Операционная система будет оптимизирована под разные устройства. На ней должна будет работать вся экосистема умного дома. Причём интеграция в ноутбуки произойдёт позднее, чем, к примеру, в умные колонки, пишет life.ru.

Разработчики Google уделяют особое внимание двум возможностям: голосовое управление и скорость обновлений программного обеспечения. Совершенствование первой необходимо для полноценного контроля экосистемы, вторая — главная проблема Android. Компания считает, что более оперативный выход апдейтов сделает ОС более привлекательной, надёжной и удобной.

Fuchsia со временем также будет интегрирована и в смартфоны. Её получат как фирменные мобильные устройства Pixel, так и аппараты сторонних компаний, которые раньше работали на Android.

Сейчас над системой работают около ста человек. Отдельное внимание уделяется её безопасности.

Новая операционная система должна будет заменить всё актуальное ПО в течение пяти лет. Дата презентации Fuchsia и выхода на каких-либо устройствах не сообщается.