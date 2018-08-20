В конце августа бюджетников ждет мини-отпуск в девять дней

Правительство утвердило постановление о мини-каникулах для бюджетников в августе. Выходными будут День независимости 27 августа, Национальный день языка 31 августа, а также 28, 29 и 30 августа. Их придется отработать 8 и 29 сентября, а также 27 октября.

В целом бюджетники будут свободны с 25 августа по 2 сентября.

Инициатива девятидневных каникул принадлежит профсоюзам. Поводом для нее стало то, что работники зачастую уходят между двумя государственными праздниками в отпуск за свой счет, а производительность труда в эти дни падает.

Всего у работников бюджетной сферы 13 праздничных нерабочих дней. Они получают также 28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска.