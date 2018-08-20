В Польше вынесли негативное заключение на просьбу Людмилы Козловской предоставить ей вид на жительство

Глава Агентства по внутренней безопасности Польши издал отрицательное уведомление на просьбу предоставить вид на жительство Людмиле Козловской. В результате Козловской запретили въезд на территорию ЕС.

Польские службы безопасности объявили в понедельник о том, что «издали негативное заключение» на просьбу предоставить Козловской вид на жительство. В результате госпоже Козловской запрещен въезд на территорию Польши и ЕС, - заявил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.



Как сообщают польские СМИ, Козловская прибыла в Украину во вторник, 14 августа, после того, как ее включили в регистр Шенгенской информационной системы и отметили самым высоким показателем, что предполагает немедленную депортацию не только из страны проживания, в данном случае Польши, но и из Европейского союза.

Организация Людмилы Козловской, финансируемая азербайджанским миллиардером Мухтаром Аблязовым, была замечена в поддержке приговоренного олигарха из Кишинева Вячеслава Платона, а также в предоставлении адвокатских услугах, в том числе бывшему мэру Бельц Ренато Усатому, который бежал в Москву и лидеру экстремистского движения Антифа Григорию Петренко, бежавшему в Германию.

Напомним также, что в докладе, представленном в Европарламенте, соответствующий Фонд был обвинен в участии в гибридной войне, которую вела Россия против Запада. Авторы документа обвинили Людмилу Козловскую в том, что ее наняли российские спецслужбы.