Экономический кризис в Венесуэле: люди тысячами бегут из страны

Жители Венесуэлы из-за тяжелой экономической ситуации вынуждены просить убежища в Бразилии, Эквадоре, Перу и других странах. По некоторым подсчетам, число экономических беженцев из Венесуэлы уже достигло миллиона человека. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает Delfi.

В субботу в бразильском пограничном городе Пакарайма сразу несколько временных лагерей беженцев из Венесуэлы подверглись нападению со стороны разъяренных местных жителей. Нападению предшествовали сообщения о том, что владелец одного из местных ресторанов был сильно избит венесуэльцами.

Министр иностранных дел Венесуэлы призвал власти Бразилии гарантировать гражданам Венесуэлы безопасность и принять меры для защиты их имущества.

Сообщения о том, что граждане Венесуэлы массово и незаконно пересекают границу, поступают также из Эквадора.

В воскресенье сотни человек были задержаны пограничными службами, после того как Эквадор ввел новое миграционное правило, согласно которому прибывающим через территорию Колумбии венесуэльцам теперь надо иметь действующие паспорта, а не просто карточки удостоверения личности, как это разрешалось до сих пор.

Кроме того, беженцы пробираются на юг, в Перу и Чили, где у многих живут родственники, передает korrespondent.net

Оппозиция Венесуэлы обвиняет в кризисе правящую социалистическую партию. Богатая нефтью страна могла бы достойно жить даже при невысоких мировых ценах на нефть, считают противники властей, но правительство, унаследовавшее от покойного Уго Чавеса политику "боливарианской революции" и огосударствления экономики, погрязло в коррупции.