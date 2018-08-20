Жители Венесуэлы из-за тяжелой экономической ситуации вынуждены просить убежища в Бразилии, Эквадоре, Перу и других странах. По некоторым подсчетам, число экономических беженцев из Венесуэлы уже достигло миллиона человека. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает Delfi.
В субботу в бразильском пограничном городе Пакарайма сразу несколько временных лагерей беженцев из Венесуэлы подверглись нападению со стороны разъяренных местных жителей. Нападению предшествовали сообщения о том, что владелец одного из местных ресторанов был сильно избит венесуэльцами.
Министр иностранных дел Венесуэлы призвал власти Бразилии гарантировать гражданам Венесуэлы безопасность и принять меры для защиты их имущества.
Сообщения о том, что граждане Венесуэлы массово и незаконно пересекают границу, поступают также из Эквадора.
В воскресенье сотни человек были задержаны пограничными службами, после того как Эквадор ввел новое миграционное правило, согласно которому прибывающим через территорию Колумбии венесуэльцам теперь надо иметь действующие паспорта, а не просто карточки удостоверения личности, как это разрешалось до сих пор.
Оппозиция Венесуэлы обвиняет в кризисе правящую социалистическую партию. Богатая нефтью страна могла бы достойно жить даже при невысоких мировых ценах на нефть, считают противники властей, но правительство, унаследовавшее от покойного Уго Чавеса политику "боливарианской революции" и огосударствления экономики, погрязло в коррупции.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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