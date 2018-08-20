Volkswagen отзывает 700 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания

Автоконцерн Volkswagen отзывает около 700 тыс. автомобилей из-за возможной технической неисправности. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает журнал Kfz-Betrieb.

Отмечено, что немецкие авто могут иметь проблемы со световой панелью на крыше, которые могут привести к пожару. Сейчас компания уже начала отзыв машин.

Как уточняет издание, неполадки касаются моделей Tiguan и Touran с панорамной крышей. Установленная ​​в автомобилях световая панель в некоторых случаях пропускает влагу, из-за чего может произойти короткое замыкание.

Только в Германии насчитывается около 52 тыс. автомобилей, которых коснулись неполадки, передает korrespondent.net.