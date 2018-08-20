В Украине капитан полиции покрывал карманных воров

Во Львове на железнодорожном вокзале разоблачили группу карманников, деятельность которых покрывали полицейские. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что группа жителей Закарпатской области регулярно давала "откаты" правоохранителям, за что их не привлекали к ответственности. Хотя на злоумышленников регулярно поступали жалобы, правоохранители убеждали граждан не писать заявления, а в отдельных случаях через несколько дней возвращали людям похищенные документы.

"Ежемесячно 50% от украденного получал 46-летний старший оперуполномоченный полиции за невмешательство в воровской бизнес", – рассказали в полиции.

46-летнего капитана задержали после получения очередного "отката". У него изъяли 5000 гривен, 500 евро и 50 долларов США.

Также силовики провели обыски в квартире, которую снимали воры. Там изъяли деньги в разной валюте.

"Злоумышленникам готовятся подозрения по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч.2 ст .185 (кража) УК Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас проверяется причастность других сотрудников полиции к этим преступлениям, сообщает korrespondent.net.