Обвал моста в Генуе: инженер предупреждал о рисках еще 40 лет назад

Проектировщик моста в Генуе, итальянский инженер Риккардо Моранди, предупредил об опасности коррозии конструкции еще четыре десятилетия назад. Как сообщает Associated Press, в 1979 году, через 12 лет после открытия моста, Моранди написал отчет, в котором настаивал на регулярном наблюдении за мостом учитывая ржавчину, что образуется на нем в результате коррозии.

На момент написания отчета Моранди отметил, что уже существует "хорошо известна потеря поверхностной химической стойкости бетона" из-за морского воздуха и загрязнения окружающей среды соседним металлургическим заводом.

Моранди настаивал на том, что коррозия достаточно "агрессивная" в отличие от случаев с аналогичными конструкциями в других средах. Он настаивал на том, что конструкция моста прочная, однако нуждается в контроле.

"Рано или поздно, возможно, через несколько лет, необходимо будет прибегнуть к обработке, которая будет заключаться в выделении всех следов ржавчины ...", - писал инженер. Он рекомендовал использовать эпоксидную смолу для покрытия укреплений с материалами "с очень высокой химической стойкостью", передает korrespondent.net.

Часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.