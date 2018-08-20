Прививки необходимы: врачи призывают родителей не отказываться от вакцинации детей

В Минздраве сообщают, что намерены поговорить с представителями религиозных культов, чтобы убедить их в необходимости вакцинации детей. Остальных родителей врачи постоянно информируют о необходимости прививок.

"Многие не хотят. Они хотят проверить, выдержит ли организм их ребенка болезнь. А мы настаиваем, приглашаем их", - рассказывает семейный врач Вероника Трофим.



В то же время директора некоторых учебных заведений утверждают, что правило об отказе принимать в детские сады и школы детей без прививок строго соблюдается.

"При поступлении они обязаны представить типовую медицинскую справку о всех прививках, и не только. Это необходимость времени, и это понимают и учителя", - отметила директор столичного лицея Нелли Березовская.

Вакцинация против кори проводится в три этапа. Первый раз в год, потом - в семь лет, и последняя - в 15. Вакцина стоит 45 леев, но детям ее ставят бесплатно. В то же время стоимость лечения одного случая кори обходится государству от двух до семи тысяч леев.

Есть ли очаги заражения корью в столице, в муниципальном управлении здравоохранения не смогли сообщить.



"Как обстоит дело с вакцинацией в Кишиневе, я не знаю. Конкретной статистики у меня нет", - рассказала глава управления здравоохранения в Кишиневе Каролина Олару.



