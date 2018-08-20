Финансирование для малых и средних предприятий станет доступнее

Государство предоставит малым и средним предприятиям (МСП) гарантии в размере 80% от суммы взятых в банках кредитов на развитие бизнеса. Эти положения включены в новое Положение о деятельности Фонда гарантирования кредитов, которым управляет Организация по развитию малых и средних предприятий (ODIMM).

Документ призван упростить доступ к финансированию для малых и средних предприятий, которые не имеют достаточных гарантий для получения кредита, а также повысить прозрачность в процессе предоставления финансовых гарантий.

Для получения гарантии со стороны государства предприниматели должны подать заявку в один из банков-партнеров ODIMM, после чего банк рассмотрит заявку на кредит и выдвинет в ODIMM заявление на гарантию вместе с ходатайством компании. В течение 5 рабочих дней ODIMM рассмотрит заявку на гарантию, а в случае ее утверждения банк и заявитель смогут подписать кредитное соглашение.

Финансовые средства Фонда гарантирования кредитов состоят из отчислений из государственного бюджета, помощи со стороны доноров и других источников.

Роль выдачи финансовых гарантий по кредитам, полученным малыми и средними предприятиями, была отведена ODIMM в 2007 году. До сих пор ODIMM предоставила финансовые гарантии более чем для 300 компаний на сумму 92 миллионов леев, что способствовало получению банковских кредитов в размере 274,5 миллиона леев.

Финансирование МСП помогло реализовать инвестиционные проекты, которые позволили создать более 500 новых рабочих мест.