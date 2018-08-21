Дело о подкупе депутатов завершено: Виталия Бурлаку и Ирину Баглай ждут тяжелые годы тюрьмы

Высшая судебная палата отклонила апелляцию, поданную обвиняемыми Виталием Бурлаку и Ириной Баглай против решения Апелляционной палаты Кишинева от 10 апреля 2017 года. Их признали виновными в попытке подкупить парламентария, чтобы тот покинул коалицию, в которую входил, и не голосовал за "законы, касающиеся присоединения Молдовы в качестве ассоциированного члена к Евросоюзу".

Как сообщает zdg.md, бывший полицейский Виталий Бурлаку был приговорен к 11 годам лишения свободы и обязан выплатить 80 тысяч леев в качестве возмещения ущерба, а модель Ирина Баглай получила наказание в виде тюремного заключения на 8 лет и 180 леев штрафа, согласно решению Апелляционной палаты от 10 апреля 2017 года.Соответствующее наказание оставила в силе и Высшая судебная палата.

Следственные органы констатировали, что посредством двоих обвиняемых бизнесмен Вячеслав Платон пытался заставить депутатов от Либерально-реформаторской партии и Либерально-демократической партии покинуть про-европейскую коалицию и не голосовать за интеграцию Молдовы в ЕС в обмен на 200 тысяч евро (в приговоре сумма обозначена в евро и долларах).

Согласно показаниям свидетелей, на которые ссылается портал crimemoldova.com, а также обвиняемого Виталия Бурлаку по кличке Витас, Вячеслав Платон был нацелен на депутатов Либерально-реформаторской партии, потому что у них была самая маленькая фракция, а уход депутатов привел бы к ее исчезновению. Предприниматель был готов дать через Витаса, а тот – через другого посредника, 200 тысяч долларов сразу, а потом по 5 тысяч в месяц до формирования нового парламента. В обмен на эти деньги депутаты должны были уйти из фракции и не голосовать за законы, которые помешают "его интересам", особенно за законы, связанные с ассоциированным членством Молдовы в ЕС.