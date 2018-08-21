Растет спрос: службы такси представят план по увеличению числа машин и водителей

Службы такси до 24-ого августа должны создать план, который позволит увеличить число машин и водителей. Об этом заявил министр экономики Кирилл Габурич на заседании с представителями отраслевой ассоциации.

Чиновник отметил, что количество автомобилей уменьшилось, потому что ранее многие таксисты работали незаконно, а теперь компаниям необходимо исправить ситуацию, так как спрос на услуги значительно вырастет, передает canal3.

Глава Минэкономики объяснил, что проверки в службах такси провели для борьбы с незаконной деятельностью и создания равных условий работы. Представители ассоциации в свою очередь выразили мнение, что новая система налогообложения, которая вступит в силу 1-ого октября, улучшит качество услуг.