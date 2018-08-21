На Телецентре ребенок чуть не попал под колеса авто: отец в ярости запрыгнул на крышу машины. ВИДЕО

Ребенок чуть не попал под машину на пешеходном переходе. Инцидент произошел на столичной улице Георге Асаки в районе Телецентр.

На кадрах с видеорегистратора видно, что мальчик в сопровождении отца переходил дорогу по пешеходному переходу. В момент, когда пешеходы были уже на середине дороги, проезжающий автомобиль не захотел уступить им дорогу. Ребенок, которого взрослый держал крепко за руку, вырвался вперед и ударился об машину. Мальчика откинуло назад. Прохожие помогли ребенку встать. В то время как его отец, не убедившись в порядке ли сын, начал прыгать по крыше автомобиля. Позже между отцом мальчика и водителем произошла потосовка. О состоянии ребенка ничего не известно.

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