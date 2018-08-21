В лондонском метро произошла стрельба

Три человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от станции метро Кингсбери на северо-западе Лондона, сообщает газета Sun.

По данным газеты, автомобили полиции и скорой помощи направились на место происшествия в 21.45 по местному времени, передает РИА Новости.

Полиция Лондона, в свою очередь, подтвердила факт стрельбы. Станция метро и ближайшие к ней дороги на данный момент перекрыты. Полиция ведет расследование инцидента.







