В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье

Автобус рухнул в ущелье во вторник утром в северном индийском штате Джамму и Кашмир, погибли по меньшей мере 12 человек, еще двое получили тяжелые травмы, сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, автобус, перевозивший паломников, рухнул в ущелье в округе Каштвар. Водитель автомобиля, предположительно, не справился с управлением на сложном участке дороги, что и стало причиной трагедии, передает РИА Новости.

Отмечается, что все 12 человек погибли на месте. Еще два паломника были доставлены в одну из близлежащих больниц, их состояние оценивается как критическое.







