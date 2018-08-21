Козы помешали движению поездов метро в Нью-Йорке

Движение поездов метрополитена Нью-Йорка было частично изменено в понедельник из-за вышедших на рельсы коз, говорится в микроблоге метрополитена в Twitter.

"Кое-что новое для нас (мы думаем): две козы бродят по линии (метро — ред.) N в Бруклине", — говорится в сообщении.

Позже было объявлено, что жизни коз ничего не угрожает, полиция убрала животных с рельсов. Движение поездов восстановлено, пишет РИА Новости.