В Бразилии 12 человек погибли в ходе операции против наркобизнеса

В результате операции военных против наркобизнеса в Рио-де-Жанейро погибли 12 человек. Об этом сообщает Reuters.

"По меньшей мере пять мирных жителей и один солдат погибли в ходе перестрелок в северном Рио-де-Жанейро. Также были убиты по меньшей мере шесть подозреваемых гангстеров. Четверо человек погибли в перестрелке с полицией, а еще двое умерли в больнице", - говорится в сообщении.

Ранние утренние рейды состоялись в нескольких "наиболее агрессивных кварталах города", в которых проживает более полумиллиона человек, пишет Корреспондент.

"Операции продолжаются, и может быть больше смертей", - заявили в армии.

Совместные армейские и полицейские операции, которые, по словам армии, были направлены на ликвидацию наркоторговцев, включали в себя 4200 солдат и 70 полицейских, а также бронетранспортеры и самолеты.

Об этих чрезвычайных мерах, разрешающих армии командовать полицейскими в Рио-де-Жанейро, было объявлено шесть месяцев назад президентом Мишелем Темером в связи с растущим наркобизнесом.