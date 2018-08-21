Появилось новое видео обрушения моста в Генуе

В сети появилось видео с камер наблюдения, установленных под автодорожным мостом в итальянской Генуе, в результате обрушения которого погибли 43 человека. Видео, предоставленное Финансовой гвардией Италии, опубликовала газета Il Fatto Quotidiano.

На записи видно, что в момент обрушения шел сильный дождь. За несколько мгновений до происшествия на дороге, расположенной под мостом, происходит активное движение транспорта, пишет Корреспондент.

Также на кадрах можно увидеть, что на том месте, куда упали бетонные обломки моста, работали сотрудники коммунальных служб и несколько уборочных машин. При этом после обрушения видно, что коммунальщикам удалось спастись.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика.

Мост был построен в 1967 году и назван в честь его инженера Риккардо Моранди.