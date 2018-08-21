В Комрате пройдет экстренное заседание по поводу ситуации с распространением кори в регионе

В Комрате пройдет экстренное заседание по поводу эпидемиологической ситуации по кори в регионе. В нем примут участие мэры населенных пунктов, где зарегистрировали вспышки инфекции, а также директора больниц. Они обсудят меры по борьбе с распространением кори. Кроме того, они должны решить вопрос по поводу непривитых детей.

Ранее власти Чадыр-Лунги запретили им, а также несовершеннолетним с подозрением на корь, участвовать в массовых культурных мероприятиях.

По данным Минздрава, в муниципии подтвердился 41 случай заболевания корью. Еще 59 пациентов находятся под наблюдением врачей с подозрением на инфекцию. Всего же в стране подтвердилось 56 случаев заболевания корью.