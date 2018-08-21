Предпринимателям предоставят финансовые гарантии в размере до 80% от суммы займа

Правительство утвердило накануне регламент использования Фонда гарантирования кредитов для малых и средних предприятий. Согласно документу, предпринимателям предоставят финансовые гарантии в размере до 80% от суммы займа. Для этого они должны написать заявление в одно из финансовых учреждений партнеров Организации по развитию сектора малых и средних предприятий.

После того, как банк рассмотрит заявление на кредит, он передаст в ODIMM заявку на гарантию. Свое решение организация огласит в течение пяти дней. В случае утверждения заявки, банк и предприниматель подпишут соглашение о кредитовании.



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