Ученые выяснили, что личность человека не меняется в течение полувека

Психологи из Хьюстонского университета пришли к выводу, что больше половины человечества сохраняет собственную индивидуальность в течение 50 лет. Об этом сообщило издание Journal of Personality and Social Psychology.

Специалисты из Хьюстона проанализировали результаты исследования Project Talent Personality Inventory. Его начали проводить еще в далеком 1960 году. Тогда специалисты пообщались с 440 тысячами американских школьников, передает 360tv.

Эксперты выяснили, какой типа характера свойственен каждому ученику. Ученые отмечали такие качества, как доброжелательность, добросовестность, общительность, невротизм, открытость опыту.

Спустя более чем полвека группа психологов из Хьюстона сделала выборку 1795 человек, которые тогда участвовали в опросе. У 40% людей характер изменился. Однако еще 60% остались такими, как и были.