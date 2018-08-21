Дайверы сняли на видео подводную прогулку верхом на акуле

Группа дайверов из Индонезии выложила в Сеть противоречивое видео. В ролике видно, как они оседлали китовую акулу. Пользователи Twitter их поступок осудили.

Местный музыкант Акхади Вира Сатриаджи одним из первых поделился в соцсети возмутившим его видео. Судя по всему он был снят в заливе Чендравасих, передает 360tv.

"Мне сказали, что это видео сняли в Национальном парке Чендравасих. Дайверы катаются на китовых акулах", — написал Акхади Вира Сатриаджи, добавив в конце сердитые смайлики.

На кадрах видно, как аквалангисты держат акулу за голову и плавники.

Артиста так возмутило увиденное, что он отметил в своем посте министра по морским делам и вопросам рыболовства и министра по окружающей среде и лесному хозяйству.

С Сатиаджи оказались солидарны и другие пользователи Twitter. По закону в Индонезии запрещено трогать китовых акул в океане. Этот вид рыб часто получает раны, он занесен в Красную книгу. За акулами часто охотятся броконьеры.

Представители Национального парка заявили, что предупреждали дайверов о запрете. Сотрудники Чендравасих добавили, что большинство аквалангистов этому правило следует. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

Как написало издание LadBible, местная полиция арестовала оседлавшего рыбу мужчину. Хулиганом оказался местный бизнесмен. Его могут лишить лицензии на дайвинг.