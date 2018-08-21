WhatsApp предупредил о скором удалении истории переписок, фото и видео пользователей

Мессенджер WhatsApp предупредил своих пользователей о том, что их данные будут удалены 12 ноября. Однако юзеры смогут сохранить важные для них документы. Для этого их нужно будет залить в облако. Об этом сообщил портал Android Authority.

Дело в том, что владеющая WhatsApp компания Facebook заключила сделку с Google. Согласно договоренности, с 12 ноября резервные копии, сохраняемые в "Диске Google", не будут учитываться в квоте хранилища, передает 360tv.

Это значит, что пользователи смогут перейти на другой смартфон с ОС Android и полностью сохранить свою историю в облаке. Однако резервные копии WhatsApp, которые не обновлялись дольше 12 месяцев, будут автоматически удалены из хранилища Google. Для того, чтобы такая неприятность не произошла, разработчики приложения рекомендуют создать новую резервную копию вручную. Это нужно сделать до 30 октября.

Ниже представлены действия, следуя котором будет легко сохранить свои данные.

1. Открыть в WhatsApp app "Меню";

2. Выбрать в нем раздел "Настройки";

3. Выбрать в "Настройках" пункт "Чаты", а в нем — "Резервное копирование чата";

4. Там необходимо выбрать пункт "Создание резервной копии" и проследить за процессом копирования.

Разработчики приложения напоминают, что для копирования нужно подключиться к интернету.

Представители мессенджера подчеркнули, что новая возможность станет доступна только в Android-приложении на смартфоне, к которому подключен аккаунт Google.

Версии WhatsApp для iOS нововведение не затронет, даже если на iPhоne установлен "Диск Google".