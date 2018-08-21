Американец убил беременную жену, душившую их маленьких дочерей

В США 33-летний отец семейства признался в убийстве беременной жены. Мужчина уверяет, что впал в ярость, увидев, как мать его детей душит одну из дочерей. Трагедию семьи Уоттс рассказало издание The Sun.

Шэнон Уоттс и ее дочек Беллу и Селесту нашли мертвыми на прошлой неделе. Тела обнаружили на рабочем месте Криса, на территории одного из офисов нефтегазовой компании Anadarko, передает 360tv.

По мнению следователей, Шэнон и трехлетняя и четырехлетняя девочки были убиты в собственном доме. После этого трупы переместили. Миссис Уоттс находилась на 15-й неделе беременности.

Как уверяют друзья и родные пары, Шэнон подозревала мужа в измене и хотела развестись.

Уоттсу предъявили несколько обвинений, в том числе в трех убийствах первой степени и незаконном прерывании беременности. Его адвокаты настаивают на том, чтобы следователи провели ДНК-тесты. В убийстве дочерей Крис себя виновным не признает.