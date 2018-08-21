Госзакупки проводились непрозрачно: выявлены нарушения при организации ремонта в столичных детсадах

Госзакупки в столичном Управлении образования проводились непрозрачно. Нарушения выявлены и при организации ремонта в детсадах.

Вместо 22 контрактов на работы управление заключило почти 280. Такая схема позволила разбить выделенные бюджетные деньги на небольшие суммы и не проводить тендеры.



"Каждый день с одним и тем же экономическим агентом заключали три контракта на выполнение одних и тех же работ, а сумму делили на части. Стоимость закупки, при которой не требуется проводить тендер, - 120 тысяч леев. Контракты составляли на суммы чуть меньше 119 тысяч 900, 119 тысяч 400", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.



Исполняющий обязанности мэра распорядился о созыве дисциплинарной комиссии. Начальник Управления образования Родика Гуцу сообщила, что до конца недели будут представлены итоги аудита работы за последние два года.





