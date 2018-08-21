На восстановление Добровольной пожарной охраны в селе Грибова выделили 100 тысяч леев

Четверо пожарных-добровольцев будут работать в селе Грибова Дрокиевского района. Там восстановили Добровольную пожарную охрану. В ее ведомстве будут находиться семь сел на севере страны.

Необходимое оборудование и оснащение пожарным предоставила Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям.



Подготовили пожарных-добровольцев спасатели из Бельц.



"Этот пост открыли, чтобы сократить до минимума время прибытия на вызов, до 20 минут", - сказал глава пожарной станции города Дрокия Леонид Мунтяну.



На восстановление добровольной пожарной охраны выделили сто тысяч леев. 70 - предоставил районный совет, 30 - мэрия села Грибова.



"Пожарная служба очень нужна, это хорошее подспорье пока приедут спасатели из Дрокии", - отметил мэр села Грибова Кирилл Маковецкий.



"Этот проект реализовали благодаря участию центральных, районных и местных властей. Было необходимо восстановить эту службу", - сказал депутат ДПМ Корнелий Падневич.



До 2020 года в Молдове откроют более ста местных пожарных служб. Сейчас в стране действуют 40 таких станций.





