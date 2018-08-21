Медсестры Южно‐Сахалинска пытались утихомирить ребенка и связывали его колготами

Видео со связанным колготками ребенком из Южно-Сахалинской больницы появилось в интернете и вызвало активные обсуждения пользователей. Люди хотели разобраться, почему медсестры связывали маленького мальчика. Об этом сообщил портал "АСТВ.ру".

В Сети активно обсуждают видео со связанным маленьким мальчиком в больнице Южно-Сахалинска. Медработники заявили, что они связывали его колготками, поскольку мальчик мог нанести себе вред, передает 360tv.

Автор ролика сообщила, что все произошло 17 августа в инфекционном отделении. Ребенка забрали из неблагополучной семьи, и он лежал в медучреждении один. Она отметила, что малыш никому не мешал, за ним присматривали другие мамы в свободное время.

Ребенок выбегал из палаты, чтобы поиграть, и просил у людей в коридоре поесть и попить. За это медсестры его связывали якобы по распоряжению главного врача.

Автор видео не подходила к главврачу, поскольку хотела спокойно долечиться, а рассказать об инциденте она решилась после выписки.

Другие пациенты больницы сообщили, что персонал относился к ним с уважением и никаких скандалов в августе не происходило.

Региональный Минздрав отметил, что подобный инцидент на самом деле произошел в ноябре–декабре прошлого года. Там сообщили, что у этого ребенка из неблагополучной семьи были проблемы с психическим развитием. Несколько раз возникали ситуации, когда мальчик мог себе навредить из-за неадекватного поведения. Поэтому медсестры использовали подручные средства и привязывали ребенка, чтобы обезопасить и его, и других пациентов.