Политологи об отношениях Майи Санду и Андрея Нэстасе с Людмилой Козловской: Они руководствуются лозунгом "Деньги не пахнут"

Отношения молдавской правой оппозиции с Фондом Open Dialog (FOD) во главе с Людмилой Козловской, недавно выдворенной из ЕС, основаны только на деньгах. Это мнение принадлежит журналисту Валериу Реницэ и было высказано в эфире телеканала Prime TV.

"У них нет долгосрочного плана. Сейчас для них важно получить деньги, чтобы прийти к власти, и им все равно, что будет дальше, что будет с этой страной и какое будущее ждет граждан Республики Молдова", - сказал Валериу Реницэ.

Политический обозреватель Михаил Камерзан считает, что руководители ПАС и ППДП, Майя Санду и Андрей Нэстасе руководствуются принципом "деньги не пахнут", передает kp.md.

"Эти политики напоминают Владимира Ленина, который нигде не работал, но ездил по Европе и писал книги за чужой счет, так же как и лидеры проевропейской оппозиции - они гуляют по ЕС, чтобы решить свои проблемы, вместо того, чтобы проехаться по населенным пунктам страны для решения проблем граждан. Они хотят прийти к власти любой ценой, поэтому берут деньги у Аблязова, которому безразлично, что происходит в Республике Молдова", - сказал Михаил Камерзан.

Напомним, что глава Фонда Open Dialog Людмила Козловская, которая лоббировала ПАС и ППДП в европейских структурах, была выслана из Польши и Европейского Союза. В докладе, представленном в Европейском парламенте, FOD обвинили в причастности к гибридной войне Российской Федерации против Запада. Авторы документа утверждают, что Людмила Козловская была завербована российскими спецслужбами.

По данным СМИ, Мухтар Аблязов, финансист FOD и главный бенефициар его лоббистских услуг, сколотил состояние на рейдерских схемах и отмывании денег. Financial Timesо публиковал масштабное исследование, в котором раскрываются схемы, используемые казахстанским олигархом для доведения до банкротства нескольких банков и поглощения активов, схемы взяточничества и черного пиара. Он был осужден в Казахстане и подвергнут уголовному преследованию в России, Украине и Великобритании.