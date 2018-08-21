Ученые впервые нашли замерзшую воду на Луне

Ученым впервые удалось обнаружить ледники на поверхности Луны. Твердую воду специалисты нашли на южном и северном полюсах земного спутника, сообщает NASA.

Ученые подтвердили наличие ледников на полюсах Луны. Замерзшая вода находится в тени кратеров, куда практически не попадает солнечный свет. Южный и северный полюса – самые холодные участки Луны, температура там не превышает -250 градусов по Фаренгейту (-156.67 градусов Цельсия). На южном полюсе замерзшая вода находится непосредственно в кратерах, а на северном – разбросана шире, передает Корреспондент.

Команда ученых из Гавайского университета, Университета Брауна и одного из основных отделений NASA - Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине проанализировала данные, полученные благодаря спектрометру М3, который запустили на поверхность Луны на корабле Chandrayaan-1 еще в 2008-м году. Специалисты проанализировали данные об отражающих свойствах веществ на поверхности Луны и о способах поглощения ними инфракрасного света. С помощью М3 ученые смогли распознавать жидкую воду, пар и твердый лед.

В NASA сообщили, что исследование природы льда и его взаимодействия с лунной средой станет одной из первоочередных задач ведомства. Специалисты NASA надеются, что при достаточном количестве обнаруженного на поверхности Луны льда его можно будет использовать в качестве ресурса для будущих экспедиций.