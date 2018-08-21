Лободу раскритиковали за украинский флаг на ягодицах

Светлана Лобода поделилась снимком, на котором она в брюках желто-голубого цвета. Сочетание цветов как на флаге Украины, одетое на попу звезды, понравилось не всем ее поклонникам. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Усугубило ситуацию с желто-голубыми штанами и то, что украинская певица сейчас активно работает в России, пишет Корреспондент.

Некоторые фанаты восприняли наряд Лободы, как возвращение к украинским корням и поддержали певицу. Других возмутило то, что звезда нацепила украинский флаг на попу.

А некоторые российские фанаты рассмотрели в наряде Лободы политическую подоплеку, и настоятельно "порекомендовали" певице уехать на родину.

Фото: instagram.com/lobodaofficial