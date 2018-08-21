Италия приняла судно с мигрантами, но требует отправить их в другие страны

Судно береговой охраны Италии с 177 мигрантами, спасенными в Средиземном море, пришвартовалось в порту города Катании на Сицилии, но итальянские власти требуют от ЕС перераспределить их среди других стран. Об этом сообщает DPA во вторник, 21 августа.

Мигрантов 16 августа спасло судно итальянской береговой охраны Diciotti неподалеку от побережья Мальты. Несколько дней Мальта и Италия спорили, кто же должен принять мигрантов, пишет Корреспондент.

"Судно Diciotti прибудет в Катании. Теперь Европа должна быстро сыграть свою роль", - заявил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли, имея в виду требования Италии по распределению мигрантов среди всех стран ЕС.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини ранее угрожал отправить мигрантов обратно в Ливию. Однако источники в его министерстве заявили, что мигрантам не позволят сойти с лодки до тех пор, пока не будет "уверенности, что 177 человек отправят куда-то в другие страны".