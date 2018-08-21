Туроператоры под конец лета предлагают выгодные путевки. Во сколько обойдуться мини-каникулы за границей?

Считанные дни остались до мини-каникул бюджетников. Туроператоры предлагают желающим выгодные путевки за границу.

Трехдневный отдых на море в румынских Костинештах обойдется в 59 евро. В стоимость входит транспорт, проживание и медицинская страховка.

Экскурсия в украинский Львов будет стоить примерно 50 евро. Туристы смогут посетить оперный театр, итальянский сквер, шоколадную фабрику и доминиканскую церковь.

Стоимость автобусного тура Будапешт-Вена-Братисла обойдется в 170 евро с человека.

За двухдневный отдых в Трансфэгэрэшан и Траснсальпине туристы заплатят 85 евро. В турпакет входят экскурсии в церковь Куртя де Арджеш и монастырь Арджеш, а также на водопад Быля, озеро Видра и другие.

Стоимость недели отдыха в Черногории обойдется в 250 евро с человека. Путевка включает также экскурсию на корабле в Залив Котор.

Турпакет в Грецию будет стоить 205 евро. В него входят транспорт, проживание и экскурсии.