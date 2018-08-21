Правительсво намерено изменить методику зачисления детей в первый класс

Власти намерены изменить методику зачисления детей в первый класс. Решение принято с целью предупреждения мошенничества в этой сфере.

Кроме того, будут разработаны меры по пресечению взимания неформальной оплаты в детсадах и лицеях. Это предусматривает План по борьбе с коррупцией в учебных заведениях, который накануне утвердило правительство.

Он также включает разработку и утверждение новой методологии финансирования высшего образования. В то же время, в вузах введут программу антиплагиата.

Кроме того, Министерство образования заключит соглашение о сотрудничестве с Национальным центром по борьбе с коррупцией.