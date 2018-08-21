С начала года в странах Европы от кори скончались 37 человек

Растет число жертв кори в Европе. За первые полгода от этой болезни там скончались 37 человек. В то время, как за весь прошлый год зарегистрировали всего 35 летальных исходов. Данные представила Всемирная организация здравоохранения.

Всего за первые полгода на старом континенте зарегистрировали более 40 тысяч случаев заболеванию корью. Большинство - в Украине. Также случаи заражения инфекцией зафиксировали во Франции, Грузии, Греции, Италии России и Сербии. Специалисты заявляют, что главной причиной распространения кори является то, что с каждым годом все больше родителей отказываются вакцинировать детей.

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