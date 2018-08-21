Кабмин утвердил проект на строительство "Arenа Chişinău"

Кабмин утвердил проект контракта государственно-частного партнерства для строительства многофункционального комплекса "Arenа Chişinău".

Согласно документу, подрядчик обязуется спроектировать и возвести комплекс, сделать к нему подъездные дороги, а также оснастить его необходимым оборудованием, мебелью и аксессуарами.

Построят арену на въезде в Ставчены. Она будет рассчитана на пять тысяч зрителей. Здесь же обустроят олимпийский бассейн, теннисные корты и фитнес-центр.

Объект намерены построить и сдать в эксплуатацию в течение года.