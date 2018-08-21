Число пациентов с подозрением на корь увеличилось до 113 человек

Число пациентов с подозрением на корь за минувшие сутки увеличилось до 113, сообщает Министерство здравоохранения. Подтвержденных случаев - 56. Большинство из них зарегистрировали в Чадыр-Лунге, Тараклии, Кагуле и Ниспоренах.

В связи со сложившейся ситуацией власти Гагаузии созвали экстренное заседание с участием местных мэров и директоров больниц. Накануне премьер Павел Филип отчитал руководство ответственных учреждений, которые вовремя не приняли меры, чтобы предупредить распространение инфекции. До первого сентября они должны выявить всех детей, непривитых от кори.

Комментарии

Другие новости