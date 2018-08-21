В Индии более миллиона человек покинули дома из-за наводнений

Свыше миллиона человек покинули свои дома на юге Индии и были перемещены в лагеря для беженцев из-за ливней и наводнений в штате Керала, в результате которого уже погибли 410 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти во вторник, 21 августа.

На данный момент 1,028 млн человек переселены в более чем 3,2 тысяч специальных лагерей. При этом несколько тысяч человек продолжают находиться в домах, расположенных в затопленных районах. Многие не хотят покидать свои жилища и просят доставить им воду и продукты, передает Корреспондент.

В затопленных районах вода достигает уровня 60 см от земли. Движение машин по дорогам заблокировано. При этом дожди продолжаются, но уже с меньшей интенсивностью, чем ранее.

Сезон дождей в Керале начался в июне. С 8 августа на штат обрушились особенно сильные ливни. Уровень воды по-прежнему растет. Несколько городов, в частности Чалакуди и Триссур, почти полностью затоплены, крупнейший аэропорт штата – Кочин – будет открыт не раньше 26 августа.

По оценкам местных властей, в этом году муссонные ливни стали самыми мощными в регионе за последние 100 лет. Сезон дождей в Индии продолжается до сентября.

Убытки от наводнений уже сейчас оцениваются в 3 млрд долларов. Ожидается, что эта цифра существенно вырастет.

В некоторых регионах Индии в связи с проливными дождями был введен режим чрезвычайной ситуации.