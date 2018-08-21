В Нью-Йорке модель Наташа Аптон провела унизительный эксперимент над своими воздыхателями. Об этом рассказал один из "пострадавших" мужчин в своем Twitter.
Мужчина рассказал, что познакомился с моделью в Сети и она позвала его на свидание. Девушка попросила прийти на площадь Юнион-Сквер, якобы послушать выступление диджея и выпить пару коктейлей, пишет Корреспондент.
Но вместо модели мужчина увидел на площади сцену и толпу мужчин возле нее. Через некоторое время на сцене появилась Аптон и сказала, что собрала всех ради шанса на свидание с ней. Для этого мужчины в стиле "Голодных игр" должны были выполнить задания.
Со слов очевидцев, модель сразу попросила уйти тех, у кого есть отношения, длинная борода, пивной живот, кто носит камуфляж и поддерживает президента США Трампа, курящих, пьющих, и всех с именем Джимми.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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