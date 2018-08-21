Модель позвала на свидание сотни мужчин и публично их унизила

В Нью-Йорке модель Наташа Аптон провела унизительный эксперимент над своими воздыхателями. Об этом рассказал один из "пострадавших" мужчин в своем Twitter.

Мужчина рассказал, что познакомился с моделью в Сети и она позвала его на свидание. Девушка попросила прийти на площадь Юнион-Сквер, якобы послушать выступление диджея и выпить пару коктейлей, пишет Корреспондент.

Но вместо модели мужчина увидел на площади сцену и толпу мужчин возле нее. Через некоторое время на сцене появилась Аптон и сказала, что собрала всех ради шанса на свидание с ней. Для этого мужчины в стиле "Голодных игр" должны были выполнить задания.

Со слов очевидцев, модель сразу попросила уйти тех, у кого есть отношения, длинная борода, пивной живот, кто носит камуфляж и поддерживает президента США Трампа, курящих, пьющих, и всех с именем Джимми.