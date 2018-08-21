В столице обнаружили два подпольных казино: задержаны подозреваемые

Два подпольных казино обнаружили в столице. Задержаны четверо человек, один на 72 часа, трое на 30 суток.

Подозреваемые действовали под видом общественной организации, зарегистрированной в Министерстве юстиции. Они арендовали

два помещения и оборудовали их под казино. С каждого игрока они брали по 5% от суммы выигрыша.

Открыто два уголовных дела: за коррупцию и незаконную предпринимательскую деятельность.

Прокуроры проверяют причастность к этой схеме госслужащих.