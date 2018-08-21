В Швеции упал истребитель после столкновения с птицей

Истребитель Saab JAS 39 Gripen военно-воздушных сил Швеции разбился в коммуне Роннебю на юге страны из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает Шведское радио во вторник, 21 августа.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться. Он доставлен в больницу для обследования, пиешт Корреспондент.

Министр обороны страны Петер Хултквист в свою очередь сказал журналистам, что в данной ситуации "все беспокоятся за пилота, который поступил так, как должен был в сложившейся ситуации".

Он также похвалил спасателей за быстрые и слаженные действия.

Специальная комиссия займется расследованием в связи с катастрофой самолета.