Звезда "Гарри Поттера" вышла замуж вопреки попыткам семьи помешать ей

Актриса Афшан Азад, известная по фильмам о "Гарри Поттере", вышла замуж за своего давнего возлюбленного Набила. Об этом звезда написала в своем Instagram.

Торжество состоялось 18–19 августа в британском Бирмингеме. Среди гостей были и ее коллеги по поттериане — Бонни Райт (Джинни Уизли) и Кэти Льюнг (Чжоу Чанг), пишет Известия.ru.

На протяжении своих отношений влюбленным пришлось буквально пройти "огонь и воду". Афшан выросла в мусульманской семье, но влюбилась в Набила, который исповедует индуизм. Этот выбор едва не стоил ей жизни.

Старший брат актрисы собирался задушить ее, а отец хотел насильно выдать замуж за мусульманина. При этом родственники неоднократно избивали девушку за ее чувства к индуисту. В итоге Афшан пришлось обратиться в полицию, и ее брат на полгода лишился свободы за насилие в семье.

Артистка перестала общаться с родственниками и всё равно вышла замуж за любимого.

Фото: Instagram /afshanazad