Двухлетний ребенок впал в кому после проведенной на дому операции

В "новой Москве" ребенок впал в кому после проведенной на дому операции. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает пресс-служба СУ СКР по российской столице.

Инцидент произошел днем 20 августа в поселке Десеновское. Мужчина провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, после чего у него начались судороги и анафилактический шок. Его доставили в городскую клиническую больницу в состоянии комы, передает Известия.ru.

В медицинском учреждении несовершеннолетнему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время пострадавший вышел из комы и находится в стабильном состоянии, уточняет агентство городских новостей "Москва".

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, они допросили родителей ребенка, которые рассказали, что мужчину, проводившего операцию, им посоветовали знакомые.

Сотрудникам правоохранительных органов также предстоит выяснить, есть ли у подозреваемого медицинское образование.