Экс-глава Комиссии общественного контроля при президенте: На протесте будут провокации!

Организаторы протеста в Кишиневе 26 августа готовят провокации и насилие на площади. В этом уверен общественный деятель, бывший председатель Комиссии общественного контроля при президенте Федор Гелич.

На своей странице в Facebook Гелич обратился к участникам митинга: "Организаторы протестов преследуют только свои политические цели и готовятся использовать людей в планируемых провокациях. Они совершенно не думают о людях, которые могут столкнуться с проблемами, если слепо будут поддаваться на провокации," - заявил Гелич.

Свою позицию общественный деятель аргументировал так: "Организаторы протестов готовят команду адвокатов, которые готовятся к судебным процессам, которые возникнут в результате задержаний, возбуждения уголовных и административных дел", пишет kp.md.

Федор Гелич также уверен, что в провокациях организаторы протеста готовятся использовать гастарбайтеров. При этом он предупреждает, что впоследствии люди рискуют "стать невыездными, независимо от гражданства".

"Господа соотечественники, не будьте глупцами, гостите у своих родных, сидите, пейте чай, ешьте галушки и не ищите приключений на свою задницу. На площади вам готовят ловушку!"- обратился к участникам митинга Гелич.