Новый фильм Спейси стал самым провальным в карьере актера

Фильм "Клуб миллиардеров" (Billionaire Boys Club) с участием Кевина Спейси за первый уикенд американского проката собрал всего лишь 618 долларов, сообщает Vice.

Картина Джеймса Кокса вышла в США в одиннадцати кинотеатрах. При средней цене билета 8-9 долларов получается, что сеансы фильма посетили около 66 человек. Это самый большой кассовый провал в карьере Спейси, пишет lenta.ru.

"Клуб миллиардеров" — первый фильм со Спейси в кадре после скандала с обвинениями артиста в сексуальных домогательствах. Ранее он был выведен из актерского состава сериала "Карточный домик", а его сцены в драме "Все деньги мира" Ридли Скотта были пересняты с Кристофером Пламмером в роли, ранее отведенной Спейси.

Для сравнения "Малыш на драйве" — последний фильм Спейси до скандала — в первый уикенд заработал 5,7 миллиона долларов. В нем, как и в "Клубе миллиардеров", главную роль сыграл Энсел Элгорт.

"Клуб миллиардеров" основан на реальных событиях и рассказывает о преступлениях группы молодых бизнесменов из Калифорнии 1980-х. Он вышел в российский прокат 19 июля и собрал 793 тысячи долларов.