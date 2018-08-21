Шотландского комика Адама Роу (Adam Rowe) раскритиковали в сети после того, как он выиграл юмористический конкурс с шуткой восьмилетней давности. Об этом сообщает The Sun.
Роу участвовал в одиннадцатом ежегодном фестивале Dave’s funniest Joke of the Fringe. Во время выступления мужчина произнес шутку: "Работа в центре трудоустройства — это довольно напряженная работа, так как даже если вас уволят, вам все равно придется прийти на следующий день", пишет lenta.ru.
Мужчина утверждал, что сочинил этот анекдот на одном из своих концертов в Ливерпуле, однако пользователи сети обнаружили в Twitter посты с той же шуткой, датированные 2010 годом.
"Как вы могли выиграть на фестивале с чужой шуткой?" — удивляется один из любителей посмеяться.
Пользователи соцсетей также отметили, что подобный анекдот о центре трудоустройства уже рассказывали со сцены комики Джимми Кар и Фрэнки Бойл. В ответ на критику Роу заявил, что зачастую шутки и идеи развиваются параллельно, а популярность социальных сетей позволяет быстро распространять юмор.
"Я придумал эту шутку на сцене, спросив парня, который работал в центре трудоустройства, что он сделал для жизни, и, очевидно, другие придумали нечто подобное независимо от меня", — пояснил комик.
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