Невеста изменила внешность во время свадьбы

Невеста поразила гостей появлением с новой стрижкой прямо в середине дня свадьбы. Об этом сообщает The Sun.

Кайла Пэлэс (Kayla Palace) пришла на церемонию бракосочетания в белом кружевном платье и с длинными светлыми локонами ниже лопаток. В середине дня девушка отлучилась на 15 минут перед вечерним приемом, чтобы выйти к родным и друзьям с новой прической, пишет lenta.ru.

«Кайла решила подстричься сразу после церемонии, и короткие волосы стали дополнением к ее вечернему наряду. Мы до последнего держали идею в секрете. У нас было чуть больше десяти минут на весь процесс», — поделилась сестра и парикмахерша невесты Эй Джей (AJ).

В назначенное время Пэлэс вышла на сцену с новой прической и красной помадой на губах для первого танца с мужем.